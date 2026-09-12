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Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый

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Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 1
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 2
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 3
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 4
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 5
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 6
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 7
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 8
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 9
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 10
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 11
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 12
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 13
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 14
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 15
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 16
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 17
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 18
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 19
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 20
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 21
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 22
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 23
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 24
Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Количество скоростей
4
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
электронное
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 1
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 2
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 3
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 4
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 5
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 6
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 7
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 8
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 9
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 10
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 11
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 12
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 13
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 14
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 15
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 16
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 17
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 18
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 19
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 20
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 21
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 22
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 23
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 24
  • Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700519
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы напольные
Диаметр лопастей
44.5 см
Мощность
65 Вт
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Количество скоростей
4
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
электронное
Ширина, см
40
Высота, см
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х13
Вес, кг.
5.3

Описание товара Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый

Напольный вентилятор Centek CT-5024 со стильным белым корпусом впишется в любой интерьер. Благодаря широкой основе прибор не потеряет устойчивости на неровном полу или ковре с высоким форсом. Управлять функционалом можно с кнопок на корпусе или пульта ДУ, не вставая с любимого дивана. Устройство Centek CT-5024 оснащено 4-мя скоростями и таймером на 7.5 ч. Также вы можете активировать бесшумный ночной режим или автовращение с поворотом на 90°. Телескопическая стойка легко настраивается по высоте и наклону. Лопасти с диаметром 43 см закрыты решеткой с мелкой сеткой, которая не позволит любопытным детям причинить себе вред.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Centek CT-5024 65Вт скоростей:4 ПДУ белый




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы напольные
Диаметр лопастей
44.5 см
Мощность
65 Вт
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Количество скоростей
4
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
электронное
Ширина, см
40
Развернуть
Высота, см
150
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор Centek CT-5024 со стильным белым корпусом впишется в любой интерьер. Благодаря широкой основе прибор не потеряет устойчивости на неровном полу или ковре с высоким форсом. Управлять функционалом можно с кнопок на корпусе или пульта ДУ, не вставая с любимого дивана. Устройство Centek CT-5024 оснащено 4-мя скоростями и таймером на 7.5 ч. Также вы можете активировать бесшумный ночной режим или автовращение с поворотом на 90°. Телескопическая стойка легко настраивается по высоте и наклону. Лопасти с диаметром 43 см закрыты решеткой с мелкой сеткой, которая не позволит любопытным детям причинить себе вред.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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