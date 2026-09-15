Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%4 180 руб. 7 130 руб.
В наличии
Код товара: 661201
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 180 руб. -41%
7 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х55х16
Вес, кг.
6
Описание товара Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB
Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 410 руб. 7 840 руб.1103 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1003D
-
В наличииЦена 4 650 руб. 7 130 руб.1163 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-901N
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитВентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV400...
-
В наличииЦена 6 280 руб. 9 020 руб.1570 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1002i
-
В наличииЦена 8 230 руб. 12 590 руб.2058 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-10SB
-
В наличииЦена 8 960 руб. 16 630 руб.2240 руб. в СплитВентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W
-
В наличииЦена 11 460 руб. 23 750 руб.2865 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-12DB
-
В наличииЦена 28 491 руб. 42 750 руб.7123 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-20DB
Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB