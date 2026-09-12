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Вентилятор напольный Ballu BFF-815 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Ballu BFF-815

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Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 5
Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 6
Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 5
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 6
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-815 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 600 руб.  4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661198
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
15
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х15
Вес, кг.
5.2

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-815

Вентилятор напольный BALLU BFF-815 (НС-1602070) – надежный и эффективный прибор, который быстро справится с духотой в помещении. Благодаря технологии SLEEP WELL устройство работает максимально тихо. 3 мощные лопасти создают воздушный удар до 3 м, что расширяет зону комфорта и эффективно справляется с вентиляций всего помещения. Утяжеленное круглое основание предотвращает опрокидывание вентилятора. Высота прибора регулируется до 1,3 метра. Вентилятор обладает 3 скоростными режимами – вы легко сможете подобрать оптимальный. При производстве напольных вентиляторов используются только высококачественные материалы. Качество и безопасность приборов подтверждают сертификаты соответствия европейским стандартам. Отличительные особенности: • Пониженный уровень шума; • Устойчивость благодаря утяжеленному основанию; • 3 скорости работы; • Комфортная регулировка высоты до 1,3 метра; • Интуитивно понятная панель управления.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-815




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
15
Развернуть
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор напольный BALLU BFF-815 (НС-1602070) – надежный и эффективный прибор, который быстро справится с духотой в помещении. Благодаря технологии SLEEP WELL устройство работает максимально тихо. 3 мощные лопасти создают воздушный удар до 3 м, что расширяет зону комфорта и эффективно справляется с вентиляций всего помещения. Утяжеленное круглое основание предотвращает опрокидывание вентилятора. Высота прибора регулируется до 1,3 метра. Вентилятор обладает 3 скоростными режимами – вы легко сможете подобрать оптимальный. При производстве напольных вентиляторов используются только высококачественные материалы. Качество и безопасность приборов подтверждают сертификаты соответствия европейским стандартам. Отличительные особенности: • Пониженный уровень шума; • Устойчивость благодаря утяжеленному основанию; • 3 скорости работы; • Комфортная регулировка высоты до 1,3 метра; • Интуитивно понятная панель управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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