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Вентилятор напольный Ballu BFF-907 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Ballu BFF-907

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Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 5
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 6
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 7
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 8
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 9
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 10
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 11
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 12
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 13
Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 5
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 6
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 7
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 8
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 9
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 10
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 11
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 12
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 13
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 940 руб.  4 750 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661199
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Ballu BFF-907
2 940 руб. -38%
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
43
Высота, см
132
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х15
Вес, кг.
5.2

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-907

Напольный вентилятор Ballu BFF-907 в стильном черном корпусе подходит для помещений площадью до 24 м?. Он быстро охлаждает воздух и создает комфортный микроклимат. Пять лопастей диаметром 40 см каждая создают мощный и равномерный воздушный поток. Вентилятор работает тихо и не мешает отдыху. Три скорости позволяют выбрать подходящий режим для комфортного обдува в любое время суток. Регулировка высоты помогает настроить устройство под рост пользователя и интерьер. Это делает использование удобным. Наклон направляет поток воздуха в нужную сторону, повышая комфорт в помещении. Горизонтальное вращение корпуса равномерно распределяет свежий воздух по комнате. Это исключает появление сквозняков. Круглое устойчивое основание надежно фиксирует вентилятор на полу и предотвращает опрокидывание во время работы. Механическое управление с привычными кнопками упрощает настройку скорости. Это удобно для всех пользователей, включая пожилых.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-907




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
43
Высота, см
132
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор Ballu BFF-907 в стильном черном корпусе подходит для помещений площадью до 24 м?. Он быстро охлаждает воздух и создает комфортный микроклимат. Пять лопастей диаметром 40 см каждая создают мощный и равномерный воздушный поток. Вентилятор работает тихо и не мешает отдыху. Три скорости позволяют выбрать подходящий режим для комфортного обдува в любое время суток. Регулировка высоты помогает настроить устройство под рост пользователя и интерьер. Это делает использование удобным. Наклон направляет поток воздуха в нужную сторону, повышая комфорт в помещении. Горизонтальное вращение корпуса равномерно распределяет свежий воздух по комнате. Это исключает появление сквозняков. Круглое устойчивое основание надежно фиксирует вентилятор на полу и предотвращает опрокидывание во время работы. Механическое управление с привычными кнопками упрощает настройку скорости. Это удобно для всех пользователей, включая пожилых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Ballu BFF-907 - стоимость товара 2940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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