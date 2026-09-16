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Вентилятор напольный Ballu BFF-705 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Ballu BFF-705

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Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 2
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Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 5
Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 6
Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 7
Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 8
Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 9
Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 5
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 6
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 7
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 8
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 9
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Ballu BFF-705
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
55х43х40
Вес, кг.
5.2

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-705

Вентилятор Ballu BFF-705 выполнен в черном цвете. Осевой 3-лопастной механизм диаметром 40 см формирует освежающий воздушный поток с производительностью 2090 м?/ч. Автоматическое вращение по горизонтали обеспечивает равномерную циркуляцию.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-705




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Вентилятор Ballu BFF-705 выполнен в черном цвете. Осевой 3-лопастной механизм диаметром 40 см формирует освежающий воздушный поток с производительностью 2090 м?/ч. Автоматическое вращение по горизонтали обеспечивает равномерную циркуляцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Ballu BFF-705 - стоимость товара 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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