Top.Mail.Ru
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 1
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 2
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 3
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 4
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 5
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 6
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 7
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 8
Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
120
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
50
Функция наклона
Да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 1
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 2
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 3
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 4
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 5
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 6
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 7
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 8
  • Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719516
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
120
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
50
Функция наклона
Да
Управление
механическое
Ширина, см
56.5
Высота, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х55
Вес, кг.
5.46

Описание товара Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный

Вентилятор напольный SONNEN FE-45A предназначен для создания комфортной прохлады в доме, обеспечивая эффективное охлаждение даже в просторных помещениях. Этот вентилятор является решением для поддержания приятного микроклимата благодаря мощности 120 Вт, трём скоростям обдува и регулировке направления воздушного потока в вертикальной плоскости. Устройство служит для безопасного использования: лопасти диаметром 45 см защищены надежной решеткой, а металлическая подставка обеспечивает устойчивость. Компактные размеры — высота 53 см и вес 5,1 кг — делают вентилятор мобильным и удобным в эксплуатации. Вентилятор напольный SONNEN FE-45A является альтернативой мобильному кондиционеру и охладителю воздуха, сочетая эффективность, простоту управления с пультом и возможность комфортного охлаждения в жаркие дни.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONNEN
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
120
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
50
Функция наклона
Да
Управление
механическое
Ширина, см
56.5
Высота, см
53
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор напольный SONNEN FE-45A предназначен для создания комфортной прохлады в доме, обеспечивая эффективное охлаждение даже в просторных помещениях. Этот вентилятор является решением для поддержания приятного микроклимата благодаря мощности 120 Вт, трём скоростям обдува и регулировке направления воздушного потока в вертикальной плоскости. Устройство служит для безопасного использования: лопасти диаметром 45 см защищены надежной решеткой, а металлическая подставка обеспечивает устойчивость. Компактные размеры — высота 53 см и вес 5,1 кг — делают вентилятор мобильным и удобным в эксплуатации. Вентилятор напольный SONNEN FE-45A является альтернативой мобильному кондиционеру и охладителю воздуха, сочетая эффективность, простоту управления с пультом и возможность комфортного охлаждения в жаркие дни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...