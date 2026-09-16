Вентилятор настольный Ballu BFT-135W
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Характеристики
Описание товара Вентилятор настольный Ballu BFT-135W
? Настольный вентилятор BFT-135W – это компактный и мощный прибор, который мгновенно создаёт прохладу в вашем пространстве. Благодаря технологии BLOW UP, он способен выталкивать поток воздуха под углом до 90°, что позволяет не только обеспечить локальный комфорт, но и эффективно проветривать целую комнату. ? Уникальная функция «Sleep Well» значительно снижает уровень шума во время работы, что делает использование вентилятора особенно приятным в ночное время. Вы сможете наслаждаться свежим воздухом, не беспокоясь о лишних звуках. ? Максимальный угол наклона в 90° и возможность регулировки интенсивности обдува позволяют легко настроить вентилятор под ваши предпочтения одним движением руки. Это делает его идеальным решением для создания комфортной атмосферы в любом помещении. ? Эстетичный дизайн и стильное матовое исполнение корпуса делают BFT-135W не только функциональным, но и привлекательным элементом интерьера. Его необычная форма и невидимый поворотный механизм добавляют современный штрих в ваш дом. ?? Выбирая вентилятор BFT-135W, вы получаете надежного помощника для борьбы с жарой и создания комфортной обстановки в любое время года.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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