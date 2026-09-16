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Вентилятор настольный Ballu BFT-135W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор настольный Ballu BFT-135W

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Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 1
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 2
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 3
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 4
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 5
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 6
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 7
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 8
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 9
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
13
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 1
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 2
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 3
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 4
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 5
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 6
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 7
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 8
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 9
  • Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор настольный Ballu BFT-135W
2 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
13
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
26
Высота, см
33.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х27
Вес, кг.
2.8

Описание товара Вентилятор настольный Ballu BFT-135W

? Настольный вентилятор BFT-135W – это компактный и мощный прибор, который мгновенно создаёт прохладу в вашем пространстве. Благодаря технологии BLOW UP, он способен выталкивать поток воздуха под углом до 90°, что позволяет не только обеспечить локальный комфорт, но и эффективно проветривать целую комнату. ? Уникальная функция «Sleep Well» значительно снижает уровень шума во время работы, что делает использование вентилятора особенно приятным в ночное время. Вы сможете наслаждаться свежим воздухом, не беспокоясь о лишних звуках. ? Максимальный угол наклона в 90° и возможность регулировки интенсивности обдува позволяют легко настроить вентилятор под ваши предпочтения одним движением руки. Это делает его идеальным решением для создания комфортной атмосферы в любом помещении. ? Эстетичный дизайн и стильное матовое исполнение корпуса делают BFT-135W не только функциональным, но и привлекательным элементом интерьера. Его необычная форма и невидимый поворотный механизм добавляют современный штрих в ваш дом. ?? Выбирая вентилятор BFT-135W, вы получаете надежного помощника для борьбы с жарой и создания комфортной обстановки в любое время года.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Ballu BFT-135W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
13
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
26
Высота, см
33.5
Страна производитель
Китай
Описание
? Настольный вентилятор BFT-135W – это компактный и мощный прибор, который мгновенно создаёт прохладу в вашем пространстве. Благодаря технологии BLOW UP, он способен выталкивать поток воздуха под углом до 90°, что позволяет не только обеспечить локальный комфорт, но и эффективно проветривать целую комнату. ? Уникальная функция «Sleep Well» значительно снижает уровень шума во время работы, что делает использование вентилятора особенно приятным в ночное время. Вы сможете наслаждаться свежим воздухом, не беспокоясь о лишних звуках. ? Максимальный угол наклона в 90° и возможность регулировки интенсивности обдува позволяют легко настроить вентилятор под ваши предпочтения одним движением руки. Это делает его идеальным решением для создания комфортной атмосферы в любом помещении. ? Эстетичный дизайн и стильное матовое исполнение корпуса делают BFT-135W не только функциональным, но и привлекательным элементом интерьера. Его необычная форма и невидимый поворотный механизм добавляют современный штрих в ваш дом. ?? Выбирая вентилятор BFT-135W, вы получаете надежного помощника для борьбы с жарой и создания комфортной обстановки в любое время года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор настольный Ballu BFT-135W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2940 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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