Top.Mail.Ru
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор напольный Ballu BFF-840

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 790 руб.  4 520 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Ballu BFF-840
2 790 руб. -38%
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Размеры в упаковке, см
56х44х11
Вес, кг.
2

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-840

Вентилятор Ballu BFF-840 отличается лаконичным оформлением в белом цвете и простотой в использовании. Благодаря осевому механизму с тремя лопастями он формирует освежающий воздушный поток и создает благоприятные условия в жаркое время года. На стойке расположены кнопки для включения/выключения и переключения между тремя скоростными режимами. Конструкция вентилятора предусматривает регулировку угла поворота и наклона, а также настройку высоты. Лопасти расположены за защитной металлической решеткой. Для удаленного управления в комплекте с Ballu BFF-840 поставляется пульт ДУ.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-840




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Описание
Вентилятор Ballu BFF-840 отличается лаконичным оформлением в белом цвете и простотой в использовании. Благодаря осевому механизму с тремя лопастями он формирует освежающий воздушный поток и создает благоприятные условия в жаркое время года. На стойке расположены кнопки для включения/выключения и переключения между тремя скоростными режимами. Конструкция вентилятора предусматривает регулировку угла поворота и наклона, а также настройку высоты. Лопасти расположены за защитной металлической решеткой. Для удаленного управления в комплекте с Ballu BFF-840 поставляется пульт ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...