Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор напольный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620620
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
белый, голубой
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
53
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х53х44
Вес, кг.
2.9
Описание товара Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29Вентилятор SCARLETT SC-SF111B29 оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Напольный вентилятор SC-SF111B29 выполнен в нейтральном бело-голубом дизайне, что позволит ему вписаться в абсолютно любой интерьер. Высококачественная защитная сетка делает устройство максимально безопасным в использовании, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Бренд
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
белый, голубой
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
53
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29Вентилятор SCARLETT SC-SF111B29 оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Напольный вентилятор SC-SF111B29 выполнен в нейтральном бело-голубом дизайне, что позволит ему вписаться в абсолютно любой интерьер. Высококачественная защитная сетка делает устройство максимально безопасным в использовании, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B29 белый/голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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