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Вентилятор настольный Rix RDF-2200W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор настольный Rix RDF-2200W

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Вентилятор настольный Rix RDF-2200W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474857
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Характеристики

Бренд
RIX
Тип товара
Вентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
2

Описание товара Вентилятор настольный Rix RDF-2200W

Вентилятор Rix RDF-2200W создаст более комфортный микроклимат в жаркую знойную погоду. Он характеризуется мощностью 30 Вт и осевым механизмом с диаметром лопастей 170 мм, который формирует интенсивный поток воздуха. Конструкция стойки предусматривает регулировку угла наклона. Механический переключатель позволяет устанавливать нужный скоростной режим и выключать прибор. Вентилятор Rix RDF-2200W выполнен в белом пластиковом корпусе. Круглая подставка гарантирует устойчивое расположение вентилятора на столе или напольном покрытии.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Rix RDF-2200W




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Характеристики
Бренд
RIX
Тип товара
Вентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Rix RDF-2200W создаст более комфортный микроклимат в жаркую знойную погоду. Он характеризуется мощностью 30 Вт и осевым механизмом с диаметром лопастей 170 мм, который формирует интенсивный поток воздуха. Конструкция стойки предусматривает регулировку угла наклона. Механический переключатель позволяет устанавливать нужный скоростной режим и выключать прибор. Вентилятор Rix RDF-2200W выполнен в белом пластиковом корпусе. Круглая подставка гарантирует устойчивое расположение вентилятора на столе или напольном покрытии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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