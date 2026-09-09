Вентилятор напольный SONNEN TF-50W-45-А304 3 режима
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный SONNEN TF-50W-45-А304 3 режима
Прибор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Работа осуществляется при мощности 50 Вт, наличии трех скоростей и механического управления. Допускается удобное регулирование высоты стойки. Устройство дополнено надежной защитной решеткой и мощным мотором. Прибор весит 3,9 кг и обладает высотой 1.25 м. Модель SONNEN TF-50W-45-А304 дополнена лопастями с диаметром по 45 см и длинным кабелем 1.5 м. Имеется возможность удобного регулирования наклона и поворота. В основе применяется надежный осевой механизм.
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Теги товара: напольные
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Прибор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Работа осуществляется при мощности 50 Вт, наличии трех скоростей и механического управления. Допускается удобное регулирование высоты стойки. Устройство дополнено надежной защитной решеткой и мощным мотором. Прибор весит 3,9 кг и обладает высотой 1.25 м. Модель SONNEN TF-50W-45-А304 дополнена лопастями с диаметром по 45 см и длинным кабелем 1.5 м. Имеется возможность удобного регулирования наклона и поворота. В основе применяется надежный осевой механизм.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: напольные
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