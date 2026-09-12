Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный
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Характеристики
Описание товара Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный
Быстро и эффективно освежить воздух офиса или комнаты поможет настольный пятилопастный вентилятор CF-2000 диаметром 14,7 см (5,8). Номинальная потребляемая мощность прибора — 5 Вт. Вы можете выбрать один из трех скоростных режимов, а также поднять или опустить «голову» вентилятора вверх/вниз на 90°. Для большей эффективности охлаждения воздуха он способен поворачиваться на 120/360° вокруг своей оси.Прибор может работать как от сети (в комплекте имеется USB-шнур длиной 1 м), так и автономно, от аккумулятора емкостью 2000 мА/ч. В последнем случае, на максимальной скорости время функционирования устройства составит 3,5 часа. Прибор абсолютно безопасен в процессе эксплуатации: его лопасти закрыты двусторонней защитной решеткой. Особому комфорту в использовании способствует LED-подсветка. Хранить прибор очень удобно, благодаря его складной конструкции. Купите настольный вентилятор CF-2000 и наслаждайтесь прохладой даже в самый знойный летний день!
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