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Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W

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Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 1
Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 2
Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 3
Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 4
Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 5
Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 6
Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 7
Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 8
Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 1
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 2
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 3
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 4
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 5
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 6
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 7
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 8
  • Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703090
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Характеристики

Бренд
RIX
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
52
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х52
Вес, кг.
2.5

Описание товара Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W

Напольный вентилятор Rix RSF – 4000W – современный и надежный прибор охлаждения воздуха. Вентилятор Rix RSF- 4000 оснащён увеличенным устойчивым основанием, которое исключает опрокидывание прибора и двойными ребрами жесткости защитной решетки с увеличенным количеством прутьев. У данного вентилятора регулируемые высота и угол наклона головы вентилятора. 3 скорости работы.

Отзывы о товаре Вентилятор бытовой напольный RIX RSF-4000W




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Характеристики
Бренд
RIX
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
52
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор Rix RSF – 4000W – современный и надежный прибор охлаждения воздуха. Вентилятор Rix RSF- 4000 оснащён увеличенным устойчивым основанием, которое исключает опрокидывание прибора и двойными ребрами жесткости защитной решетки с увеличенным количеством прутьев. У данного вентилятора регулируемые высота и угол наклона головы вентилятора. 3 скорости работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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