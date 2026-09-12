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Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый

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Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 1
Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 2
Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 3
Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 4
Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 5
Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор настольный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
  • Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 1
  • Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 2
  • Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 3
  • Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 4
  • Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 5
  • Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702856
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Вентилятор настольный
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Ширина, см
38.3
Высота, см
37.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х23
Вес, кг.
1.9

Описание товара Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый

Настольный вентилятор Blackton Bt F1118 белого цвета – компактный прибор с осевым механизмом мощностью 45 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 34 сантиметра защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью трех скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1.36 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.

Отзывы о товаре Настольный Вентилятор Blackton Bt F1118 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Вентилятор настольный
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Ширина, см
38.3
Развернуть
Высота, см
37.5
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный вентилятор Blackton Bt F1118 белого цвета – компактный прибор с осевым механизмом мощностью 45 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 34 сантиметра защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью трех скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1.36 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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