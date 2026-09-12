Вентилятор бытовой напольный Rix RSF-3000W
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор бытовой напольный Rix RSF-3000W
Вентилятор бытовой напольный Rix RSF-3000W, цвет белый, 35Вт Напольный вентилятор Rix RSF-3000W, Rix RSF-3000B – современный и надежный прибор охлаждения воздуха. Вентилятор Rix RSF-3000 оснащён увеличенным устойчивым основанием и двойными ребрами жесткости защитной решетки с увеличенным количеством прутьев. У данного вентилятора регулируемые высота и угол наклона головы вентилятора. 3 скорости работы. Особенности: Усиленная защитная решетка! Два ребра жесткости. Высокая устойчивость. Тихая работа, уровень шума 33 Дб. Высота вентилятора комфортно регулируется до 1,1 метра с помощью телескопической ножки Эргономичная панель управления
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитВентилятор напольный DUX DX-40B
-
В наличииЦена 2 180 руб. 3 570 руб.545 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-801
-
В наличииЦена 2 340 руб. 3 800 руб.585 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-802
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-807
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-840
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-705
-
В наличииЦена 2 940 руб. 4 750 руб.735 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-907
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитВентилятор настольный Ballu BFT-135W
-
В наличииЦена 3 090 руб. 5 100 руб.773 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-860R
-
В наличииЦена 3 290 руб. 3 800 руб.823 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-4BB
-
В наличииЦена 3 820 руб. 5 940 руб.955 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 130 руб.1045 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-8BB
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Отзывы о товаре Вентилятор бытовой напольный Rix RSF-3000W