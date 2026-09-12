Top.Mail.Ru
Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 1
Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 2
Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 3
Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 4
Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 5
Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
6
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
14.4
Управление
механическое
  • Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 1
  • Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 2
  • Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 3
  • Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 4
  • Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 5
  • Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703044
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
6
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
14.4
Управление
механическое
Ширина, см
13.2
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х13
Вес, г.
380

Описание товара Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт

Вентилятор бытовой Neoclima RDF-600 выполнен в пластиковом корпусе с настройкой наклона на 90°. Устройство оснащено кнопками для переключения между тремя скоростями. Вентилятор работает от АКБ с питанием по кабелю Type-C.

Отзывы о товаре Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
6
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
14.4
Управление
механическое
Ширина, см
13.2
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор бытовой Neoclima RDF-600 выполнен в пластиковом корпусе с настройкой наклона на 90°. Устройство оснащено кнопками для переключения между тремя скоростями. Вентилятор работает от АКБ с питанием по кабелю Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор бытовой настольный Neoclima RDF-600, цвет черный, 6Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...