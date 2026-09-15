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Вентилятор напольный Ballu BFF-801 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Ballu BFF-801

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Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 5
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 5
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 180 руб.  3 570 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Ballu BFF-801
2 180 руб. -39%
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
60
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х11
Вес, кг.
3.1

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-801

Вентилятор напольный Ballu BFF-801 работает максимально тихо, так как оснащен 5 аэродинамичными лопастями, помогающими реализовывать технологию SLEEP WELL. Прибор имеет эргономичную панель управления, поэтому прост и безопасен в использовании. Вентилятор работает в 3 скоростных режимах: вы легко сможете подобрать наиболее оптимальный. Важная особенность прибора — крестовое основание с повышенной устойчивостью, что достигается за счет увеличенной длины перекладин. Вентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов, его качество и безопасность подтверждаются сертификатами соответствия европейским стандартам.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-801




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
60
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 работает максимально тихо, так как оснащен 5 аэродинамичными лопастями, помогающими реализовывать технологию SLEEP WELL. Прибор имеет эргономичную панель управления, поэтому прост и безопасен в использовании. Вентилятор работает в 3 скоростных режимах: вы легко сможете подобрать наиболее оптимальный. Важная особенность прибора — крестовое основание с повышенной устойчивостью, что достигается за счет увеличенной длины перекладин. Вентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов, его качество и безопасность подтверждаются сертификатами соответствия европейским стандартам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - купить по цене 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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