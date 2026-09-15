Вентилятор напольный Ballu BFF-801
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Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%2 180 руб. 3 570 руб.
В наличии
Код товара: 643420
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 180 руб. -39%
3 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
60
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х11
Вес, кг.
3.1
Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-801
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 работает максимально тихо, так как оснащен 5 аэродинамичными лопастями, помогающими реализовывать технологию SLEEP WELL. Прибор имеет эргономичную панель управления, поэтому прост и безопасен в использовании. Вентилятор работает в 3 скоростных режимах: вы легко сможете подобрать наиболее оптимальный. Важная особенность прибора — крестовое основание с повышенной устойчивостью, что достигается за счет увеличенной длины перекладин. Вентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов, его качество и безопасность подтверждаются сертификатами соответствия европейским стандартам.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
60
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 работает максимально тихо, так как оснащен 5 аэродинамичными лопастями, помогающими реализовывать технологию SLEEP WELL. Прибор имеет эргономичную панель управления, поэтому прост и безопасен в использовании. Вентилятор работает в 3 скоростных режимах: вы легко сможете подобрать наиболее оптимальный. Важная особенность прибора — крестовое основание с повышенной устойчивостью, что достигается за счет увеличенной длины перекладин. Вентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов, его качество и безопасность подтверждаются сертификатами соответствия европейским стандартам.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 - купить по цене 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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