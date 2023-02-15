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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000

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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото 1
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото 2
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото 3
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 190 руб.  9 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322016
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, крепление, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000

Коллекция смесителей Origin Elegance – это современное прочтение классического скандинавского дизайна. Дополнением строгого минимализма и безупречной функциональности этих продуктов стало стильное сочетание белого цвета и хрома. - Уникальная комбинация: скандинавские формы востребованное цветовое решение и материалы высочайшего качества в идеальном исполнении.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000

15.02.2023
Алексей

Достоинства:
Отличная цена. Даже ниже рекомендованной. На двух кранах в итоге сэкономил 2 тыс и на лейке 1,5

Недостатки:
Не выявлены



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, крепление, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
жесткая подводка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция смесителей Origin Elegance – это современное прочтение классического скандинавского дизайна. Дополнением строгого минимализма и безупречной функциональности этих продуктов стало стильное сочетание белого цвета и хрома. - Уникальная комбинация: скандинавские формы востребованное цветовое решение и материалы высочайшего качества в идеальном исполнении.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.02.2023
Алексей

Достоинства:
Отличная цена. Даже ниже рекомендованной. На двух кранах в итоге сэкономил 2 тыс и на лейке 1,5

Недостатки:
Не выявлены


Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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