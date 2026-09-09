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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка)

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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 309594
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка)

Облегченная игровая мышь оборудована оптическим сенсором Pixart PMW 3325. Мышь способна точно выполнять команды, не допуская срывов. Благодаря эргономике, удобно ложится в руку.

Отзывы о товаре Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Облегченная игровая мышь оборудована оптическим сенсором Pixart PMW 3325. Мышь способна точно выполнять команды, не допуская срывов. Благодаря эргономике, удобно ложится в руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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