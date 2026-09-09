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Мышь Sven RX-325 Wireless белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Sven RX-325 Wireless белый

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Мышь Sven RX-325 Wireless белый - фото 3
Мышь Sven RX-325 Wireless белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Sven RX-325 Wireless белый - фото 1
  • Мышь Sven RX-325 Wireless белый - фото 2
  • Мышь Sven RX-325 Wireless белый - фото 3
  • Мышь Sven RX-325 Wireless белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
370 руб.  820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295455
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х9
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Sven RX-325 Wireless белый

Мышь Sven RX-325 Wireless для работы с ноутбуком. Благодаря чувствительному USB-датчику в конструкции этой мышки, обеспечивается оперативный и точный выбор необходимого объекта на дистанции до 10 метров от компьютера. Связь этого аксессуара с персональным компьютером осуществляется по высокочастотным радиоканалам. Шероховатая поверхность этой модели мышки позволяет устройству беспрепятственно двигаться по любой плоскости.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-325 Wireless белый




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Sven RX-325 Wireless для работы с ноутбуком. Благодаря чувствительному USB-датчику в конструкции этой мышки, обеспечивается оперативный и точный выбор необходимого объекта на дистанции до 10 метров от компьютера. Связь этого аксессуара с персональным компьютером осуществляется по высокочастотным радиоканалам. Шероховатая поверхность этой модели мышки позволяет устройству беспрепятственно двигаться по любой плоскости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-325 Wireless белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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