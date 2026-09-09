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Характеристики
Тип товара
Цветовая температура
5500 К
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308433
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Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT
Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами типа Corn и несъемными складными софтбоксами, две стойки-треноги для установки осветителей и сумка для хранения. Комплект подойдет для съемки в офисах или в небольших студиях, например, для предметной фотосъемки на длинных выдержках. Подходит для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки, поскольку для создания классической световой схемы обычно хватает двух источников света. Работа с комплектом проста и не потребует специальных знаний и навыков.
Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами типа Corn и несъемными складными софтбоксами, две стойки-треноги для установки осветителей и сумка для хранения. Комплект подойдет для съемки в офисах или в небольших студиях, например, для предметной фотосъемки на длинных выдержках. Подходит для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки, поскольку для создания классической световой схемы обычно хватает двух источников света. Работа с комплектом проста и не потребует специальных знаний и навыков.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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