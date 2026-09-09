Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231588
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
200
Описание товара Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18
Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 используется для питания и зарядки аккумуляторной батареи внешних камер серии Godox Ving от сети переменного тока 240V или автомобильного прикуривателя. Оно просто и понятно в использовании. Благодаря компактной конструкции и легкому весу зарядное устройство занимает мало места в ваших вещах. Зарядка удобна в транспортировке, идеальна для путешествий и дальних поездок. Благодаря световому индикатору состояния зарядки Вы можете контролировать статус заряда аккумулятора. Он предупредит вас об окончании процесса подзарядки.
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 используется для питания и зарядки аккумуляторной батареи внешних камер серии Godox Ving от сети переменного тока 240V или автомобильного прикуривателя. Оно просто и понятно в использовании. Благодаря компактной конструкции и легкому весу зарядное устройство занимает мало места в ваших вещах. Зарядка удобна в транспортировке, идеальна для путешествий и дальних поездок. Благодаря световому индикатору состояния зарядки Вы можете контролировать статус заряда аккумулятора. Он предупредит вас об окончании процесса подзарядки.
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