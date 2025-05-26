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Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист

13 Отзывы
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Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306505
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Характеристики

Бренд
STP
Тип товара
Шумоизоляция
Размер листа
0.75 x 1 м
Толщина
10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.75х0.01
Вес, г.
375

Описание товара Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист

2-слойная шумоизоляция STP Accent Premium изготовлена из вспененного полимера с двойной иглопробивкой. Материал применяется при акустической подготовке различных компонентов автомобиля. Структура изделия гарантирует ему отличные акустические свойства. Шумоизоляция пластична и упруга: это обеспечивает простоту ее монтажа. В набор STP Accent Premium входят 5 листов, имеющих габаритные размеры 75x100 см. Толщина шумоизоляции составляет 10 мм. Монтаж материала очень прост: он осуществляется с помощью приклеивания. Шумоизоляция не впитывает влагу, и характеризуется значительной долговечностью.

Отзывы о товаре Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер заказываю не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Проклеил муж переднюю панель, я не знаю, насколько тихо в машине стало.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный материал, работать одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший материал не первый раз беру.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный материал. Не первый раз беру. Всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Давно ей не пользовался и был приятно удивлен. Клеевой состав стал лучше. Раньше она отходила на неровностях. Сейчас липнет отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный материал. Наклеил в двери вторым слоем. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Клеил вторым слоем на stp aero.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал в разное время материалы StP и также их прямого конкурента (надеюсь вы поняли о ком я говорю). Разница в качестве есть, но настолько ущербно-минимальна, что пренебречь разницей в цене невозможно! Советую StP. Это не реклама, проверил на личном опыте, полтора года дорабатывая музыку, звуко-теплоизоляцию и тд
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2023
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал 3 листа для Chery Fora поклейки на виброизоляцию, на подколёсные арки. С виду вроде не плохой материал 8 мм., под бумагой клеевая сторона показалась не очень клейкой но когда стал клеить на вибру, обратно оторвать проблематично если только оторвёшь без клея. Рекомендую перед поклейкой не отрывая бумаги вырезать в размер а дальше отклеив часть бумаги начинать прикладывать к детали.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2023
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Одного листа хватает на переднюю дверь с запасом
28.02.2023
Алексей

Достоинства:
Отличное качество. Подходит для всего. Отличная цена на Котофото))

Недостатки:
не выявил
16.05.2021
Олег

Достоинства:
Отличная шумоизоляция в двери, проблем с оклейкой не возникает. На пол лучше использовать 6мм, а не 10мм. Хватает на большую площадь, влагу не тянет.

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Подойдёт и как теплоизолятор



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Характеристики
Бренд
STP
Тип товара
Шумоизоляция
Размер листа
0.75 x 1 м
Толщина
10 мм
Страна производитель
Китай
Описание
2-слойная шумоизоляция STP Accent Premium изготовлена из вспененного полимера с двойной иглопробивкой. Материал применяется при акустической подготовке различных компонентов автомобиля. Структура изделия гарантирует ему отличные акустические свойства. Шумоизоляция пластична и упруга: это обеспечивает простоту ее монтажа. В набор STP Accent Premium входят 5 листов, имеющих габаритные размеры 75x100 см. Толщина шумоизоляции составляет 10 мм. Монтаж материала очень прост: он осуществляется с помощью приклеивания. Шумоизоляция не впитывает влагу, и характеризуется значительной долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер заказываю не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Проклеил муж переднюю панель, я не знаю, насколько тихо в машине стало.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный материал, работать одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший материал не первый раз беру.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный материал. Не первый раз беру. Всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Давно ей не пользовался и был приятно удивлен. Клеевой состав стал лучше. Раньше она отходила на неровностях. Сейчас липнет отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный материал. Наклеил в двери вторым слоем. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Клеил вторым слоем на stp aero.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал в разное время материалы StP и также их прямого конкурента (надеюсь вы поняли о ком я говорю). Разница в качестве есть, но настолько ущербно-минимальна, что пренебречь разницей в цене невозможно! Советую StP. Это не реклама, проверил на личном опыте, полтора года дорабатывая музыку, звуко-теплоизоляцию и тд
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2023
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал 3 листа для Chery Fora поклейки на виброизоляцию, на подколёсные арки. С виду вроде не плохой материал 8 мм., под бумагой клеевая сторона показалась не очень клейкой но когда стал клеить на вибру, обратно оторвать проблематично если только оторвёшь без клея. Рекомендую перед поклейкой не отрывая бумаги вырезать в размер а дальше отклеив часть бумаги начинать прикладывать к детали.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2023
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Одного листа хватает на переднюю дверь с запасом
28.02.2023
Алексей

Достоинства:
Отличное качество. Подходит для всего. Отличная цена на Котофото))

Недостатки:
не выявил
16.05.2021
Олег

Достоинства:
Отличная шумоизоляция в двери, проблем с оклейкой не возникает. На пол лучше использовать 6мм, а не 10мм. Хватает на большую площадь, влагу не тянет.

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Подойдёт и как теплоизолятор


Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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