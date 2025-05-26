Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306505
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Размер листа
0.75 x 1 м
Толщина
10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.75х0.01
Вес, г.
375
Описание товара Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист
2-слойная шумоизоляция STP Accent Premium изготовлена из вспененного полимера с двойной иглопробивкой. Материал применяется при акустической подготовке различных компонентов автомобиля. Структура изделия гарантирует ему отличные акустические свойства. Шумоизоляция пластична и упруга: это обеспечивает простоту ее монтажа. В набор STP Accent Premium входят 5 листов, имеющих габаритные размеры 75x100 см. Толщина шумоизоляции составляет 10 мм. Монтаж материала очень прост: он осуществляется с помощью приклеивания. Шумоизоляция не впитывает влагу, и характеризуется значительной долговечностью.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
2-слойная шумоизоляция STP Accent Premium изготовлена из вспененного полимера с двойной иглопробивкой. Материал применяется при акустической подготовке различных компонентов автомобиля. Структура изделия гарантирует ему отличные акустические свойства. Шумоизоляция пластична и упруга: это обеспечивает простоту ее монтажа. В набор STP Accent Premium входят 5 листов, имеющих габаритные размеры 75x100 см. Толщина шумоизоляции составляет 10 мм. Монтаж материала очень прост: он осуществляется с помощью приклеивания. Шумоизоляция не впитывает влагу, и характеризуется значительной долговечностью.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Достоинства:
Комментарий:
Супер заказываю не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Проклеил муж переднюю панель, я не знаю, насколько тихо в машине стало.
Достоинства:
Комментарий:
отличный материал, работать одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Хороший материал не первый раз беру.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный материал. Не первый раз беру. Всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Давно ей не пользовался и был приятно удивлен. Клеевой состав стал лучше. Раньше она отходила на неровностях. Сейчас липнет отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный материал. Наклеил в двери вторым слоем. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Клеил вторым слоем на stp aero.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал в разное время материалы StP и также их прямого конкурента (надеюсь вы поняли о ком я говорю). Разница в качестве есть, но настолько ущербно-минимальна, что пренебречь разницей в цене невозможно! Советую StP. Это не реклама, проверил на личном опыте, полтора года дорабатывая музыку, звуко-теплоизоляцию и тд
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал 3 листа для Chery Fora поклейки на виброизоляцию, на подколёсные арки. С виду вроде не плохой материал 8 мм., под бумагой клеевая сторона показалась не очень клейкой но когда стал клеить на вибру, обратно оторвать проблематично если только оторвёшь без клея. Рекомендую перед поклейкой не отрывая бумаги вырезать в размер а дальше отклеив часть бумаги начинать прикладывать к детали.
Достоинства:
Комментарий:
Одного листа хватает на переднюю дверь с запасом
Достоинства:
Отличное качество. Подходит для всего. Отличная цена на Котофото))
Недостатки:
не выявил
Достоинства:
Отличная шумоизоляция в двери, проблем с оклейкой не возникает. На пол лучше использовать 6мм, а не 10мм. Хватает на большую площадь, влагу не тянет.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Подойдёт и как теплоизолятор
Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шумоизоляция STP Accent Premium (1.0*0.75) 10мм, 1 лист
Достоинства:
Комментарий:
Супер заказываю не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Проклеил муж переднюю панель, я не знаю, насколько тихо в машине стало.
Достоинства:
Комментарий:
отличный материал, работать одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Хороший материал не первый раз беру.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный материал. Не первый раз беру. Всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Давно ей не пользовался и был приятно удивлен. Клеевой состав стал лучше. Раньше она отходила на неровностях. Сейчас липнет отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный материал. Наклеил в двери вторым слоем. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Клеил вторым слоем на stp aero.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал в разное время материалы StP и также их прямого конкурента (надеюсь вы поняли о ком я говорю). Разница в качестве есть, но настолько ущербно-минимальна, что пренебречь разницей в цене невозможно! Советую StP. Это не реклама, проверил на личном опыте, полтора года дорабатывая музыку, звуко-теплоизоляцию и тд
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал 3 листа для Chery Fora поклейки на виброизоляцию, на подколёсные арки. С виду вроде не плохой материал 8 мм., под бумагой клеевая сторона показалась не очень клейкой но когда стал клеить на вибру, обратно оторвать проблематично если только оторвёшь без клея. Рекомендую перед поклейкой не отрывая бумаги вырезать в размер а дальше отклеив часть бумаги начинать прикладывать к детали.
Достоинства:
Комментарий:
Одного листа хватает на переднюю дверь с запасом
Достоинства:
Отличное качество. Подходит для всего. Отличная цена на Котофото))
Недостатки:
не выявил
Достоинства:
Отличная шумоизоляция в двери, проблем с оклейкой не возникает. На пол лучше использовать 6мм, а не 10мм. Хватает на большую площадь, влагу не тянет.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Подойдёт и как теплоизолятор