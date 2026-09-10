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Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383393
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Описание товара Шумоизоляция ACV Reinmat B10 (0.7*1.0) (10 листов)
Шумоизоляционные материалы ACV Reinmat имеют пористую структуру, поэтому обладают высоким коэффициентом звукопоглощения. Они станут идеальным решением при комплексной шумоизоляции автомобиля, подготовке к построению системы автозвука. Продукция линейки ACV Reinmat изготовлена по современным технологиям, соответствует высоким требованиям и стандартам, позволяет добиться результатов, присущих премиальному сегменту, оставаясь доступной для большинства автовладельцев. Уплотнительный противоскрипный звукопоглощающий материал, изготовленный на основе пенополиуретана (ППУ), пропитанный специальной жидкой версией битумной композиции (битумные пропитки для защиты ППУ от воздействия УФ и влаги для улучшения шумопоглощающих характеристик материала).
Шумоизоляционные материалы ACV Reinmat имеют пористую структуру, поэтому обладают высоким коэффициентом звукопоглощения. Они станут идеальным решением при комплексной шумоизоляции автомобиля, подготовке к построению системы автозвука. Продукция линейки ACV Reinmat изготовлена по современным технологиям, соответствует высоким требованиям и стандартам, позволяет добиться результатов, присущих премиальному сегменту, оставаясь доступной для большинства автовладельцев. Уплотнительный противоскрипный звукопоглощающий материал, изготовленный на основе пенополиуретана (ППУ), пропитанный специальной жидкой версией битумной композиции (битумные пропитки для защиты ППУ от воздействия УФ и влаги для улучшения шумопоглощающих характеристик материала).
Шумоизоляция ACV Reinmat B10 (0.7*1.0) (10 листов) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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