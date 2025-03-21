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Шумоизоляция Бипласт 10 К (1.0*0.75м) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шумоизоляция Бипласт 10 К (1.0*0.75м)

8 Отзывы
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Шумоизоляция Бипласт 10 К (1.0*0.75м)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
810 руб.  1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260359
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Характеристики

Бренд
Битопласт
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
полиуретан
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.75х0.01
Вес, г.
500

Описание товара Шумоизоляция Бипласт 10 К (1.0*0.75м)

Звукопоглощающий уплотнительный материал с клеевым монтажным слоем. Представляет собой вспененный полиуретан с битумной пропиткой.

Отзывы о товаре Шумоизоляция Бипласт 10 К (1.0*0.75м)

Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Самая лучшая шумка StP! Рекомендую!!! всегда только этот производитель! Использую с 2011 года, материалы отлично зарекомендовали себя!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
материал для карт дверей топ, оригинал, вязкий и очень липкий
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
StP - это сила! Рекомендую! С материалом приятно работать, если аккуратно всё делать, не торопясь. Подложку не сразу всю снимайте, а постепенно вытаскивая и приклеивая! Всем успехов!
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
.

Достоинства:


Комментарий:
Ничего необычного, хороший материал
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал для шумки клавиатур, отлично справился
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2023
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
клеить на скрытые поверхности
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2023
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
приемлемая цена от лидера индустрии автозвуковой шумки. бипласт работает
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2022
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
брал для установки шумки на мотор для лодки, после обкатки дополню отзыв



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Битопласт
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
полиуретан
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
10 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Звукопоглощающий уплотнительный материал с клеевым монтажным слоем. Представляет собой вспененный полиуретан с битумной пропиткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Самая лучшая шумка StP! Рекомендую!!! всегда только этот производитель! Использую с 2011 года, материалы отлично зарекомендовали себя!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
материал для карт дверей топ, оригинал, вязкий и очень липкий
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
StP - это сила! Рекомендую! С материалом приятно работать, если аккуратно всё делать, не торопясь. Подложку не сразу всю снимайте, а постепенно вытаскивая и приклеивая! Всем успехов!
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
.

Достоинства:


Комментарий:
Ничего необычного, хороший материал
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал для шумки клавиатур, отлично справился
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2023
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
клеить на скрытые поверхности
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2023
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
приемлемая цена от лидера индустрии автозвуковой шумки. бипласт работает
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2022
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
брал для установки шумки на мотор для лодки, после обкатки дополню отзыв


Шумоизоляция Бипласт 10 К (1.0*0.75м) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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