Автоакустика JBL STAGE1 601C

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286794
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Двухполосная компонентная АС JBL STAGE1 601C – выбор меломанов! Вы сможете наполнить салон вашего автомобиля звуком высокого качества. Акустическая система укомплектована четырьмя динамиками. Наличие высокочастотных динамиков обуславливает возможность качественной проработки всего диапазона частот. Акустика воспроизводит звук в диапазоне от 55 до 20000 Гц. Номинальная мощность модели равна 40 Вт. Максимальная мощность впятеро выше – 200 Вт. Чувствительность акустической системы составляет 90 дБ, а импеданс – 4 Ом. Динамики, входящие в состав компонентной АС JBL STAGE1 601C, защищены от внешних воздействий металлической сеткой. Акустика отличается простотой монтажа. Стоит отметить и высокий уровень надежности модели. В комплектацию акустической системы входят все необходимые для монтажа компоненты.
Двухполосная компонентная АС JBL STAGE1 601C – выбор меломанов! Вы сможете наполнить салон вашего автомобиля звуком высокого качества. Акустическая система укомплектована четырьмя динамиками. Наличие высокочастотных динамиков обуславливает возможность качественной проработки всего диапазона частот. Акустика воспроизводит звук в диапазоне от 55 до 20000 Гц. Номинальная мощность модели равна 40 Вт. Максимальная мощность впятеро выше – 200 Вт. Чувствительность акустической системы составляет 90 дБ, а импеданс – 4 Ом. Динамики, входящие в состав компонентной АС JBL STAGE1 601C, защищены от внешних воздействий металлической сеткой. Акустика отличается простотой монтажа. Стоит отметить и высокий уровень надежности модели. В комплектацию акустической системы входят все необходимые для монтажа компоненты.
Автоакустика JBL STAGE1 601C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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