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Характеристики
Тип товара
Операционная система
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 284554
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Описание товара Операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 MLP 5 User CAL 64 bit Eng BOX (6VC-03805)
Уникальная операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs представляет собой технологию виртуализации Windows, что дает пользователям доступ к программному обеспечению. Она устанавливается на специальном сервере. С ее помощью можно легко взаимодействовать с базой внутри корпоративной сети или через интернет. В результате чего увеличивается спектр возможностей виртуальной платформы. Наличие операционной системы Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs позволяет эффективно развертывать и поддерживать программное обеспечение, а также виртуальные рабочие станции в корпоративной среде. Администратор может легко устанавливать новые программы с помощью единой консоли управления. Каждый пользователь видит свою индивидуальную сессию, которая управляется незаметно операционной системой сервера.
Уникальная операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs представляет собой технологию виртуализации Windows, что дает пользователям доступ к программному обеспечению. Она устанавливается на специальном сервере. С ее помощью можно легко взаимодействовать с базой внутри корпоративной сети или через интернет. В результате чего увеличивается спектр возможностей виртуальной платформы. Наличие операционной системы Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs позволяет эффективно развертывать и поддерживать программное обеспечение, а также виртуальные рабочие станции в корпоративной среде. Администратор может легко устанавливать новые программы с помощью единой консоли управления. Каждый пользователь видит свою индивидуальную сессию, которая управляется незаметно операционной системой сервера.
Операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 MLP 5 User CAL 64 bit Eng BOX (6VC-03805) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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