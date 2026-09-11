Top.Mail.Ru
Операционная система Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English (228-11548) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Операционная система Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English (228-11548)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Операционная система Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English (228-11548)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-71%
141 460 руб.  485 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518156
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
118

Описание товара Операционная система Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English (228-11548)

Операционная система Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English (228-11548) обеспечивает основные функции управления данными и предоставляет базу данных бизнес-аналитики для приложений, работающих в отделах и небольших организациях. Поддерживаются распространенные средства разработки в локальных системах и вычислительных облаках, что делает возможным эффективное управление базами данных с минимальными затратами ИТ-ресурсов.Внимание! Данная позиция доступна только для корпоративных заказчиков по предоплате. Для уточнения условий поставки обратитесь к вашему менеджеру.

Отзывы о товаре Операционная система Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English (228-11548)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Страна производитель
Китай
Описание
Операционная система Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English (228-11548) обеспечивает основные функции управления данными и предоставляет базу данных бизнес-аналитики для приложений, работающих в отделах и небольших организациях. Поддерживаются распространенные средства разработки в локальных системах и вычислительных облаках, что делает возможным эффективное управление базами данных с минимальными затратами ИТ-ресурсов.Внимание! Данная позиция доступна только для корпоративных заказчиков по предоплате. Для уточнения условий поставки обратитесь к вашему менеджеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Операционная система Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English (228-11548) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...