Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 990 руб.
В наличии
Код товара: 518180
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Версия
Windows 11 Professional
Количество устройств
1
Операционные системы
Windows
Разрядность системы
64 bit
Состав поставки продукта
дистрибутив/лицензия
Тип поставки
OEM (только в комплекте с ПК)
Язык
русский
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
10
Описание товара Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547)
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian (FQC-10547) – это спокойное и творческое пространство, где вы можете продолжить свои увлечения и дополнить их новыми возможностями. От обновленного меню «Пуск» до новых способов взаимодействия с любимыми людьми, новостями, играми и контентом, Windows 11 – это место, где вы можете мыслить, выражать себя и творить максимально естественным образом. Максимизируйте свою производительность.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Версия
Windows 11 Professional
Количество устройств
1
Операционные системы
Windows
Разрядность системы
64 bit
Состав поставки продукта
дистрибутив/лицензия
Тип поставки
OEM (только в комплекте с ПК)
Язык
русский
Страна производитель
Китай
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian (FQC-10547) – это спокойное и творческое пространство, где вы можете продолжить свои увлечения и дополнить их новыми возможностями. От обновленного меню «Пуск» до новых способов взаимодействия с любимыми людьми, новостями, играми и контентом, Windows 11 – это место, где вы можете мыслить, выражать себя и творить максимально естественным образом. Максимизируйте свою производительность.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Купить Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547) - по цене 26990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-10547)