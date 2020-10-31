Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фильтр поляризационный Fujimi 52 CPL

Артикул: 27961
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
790 руб. 
Купить
+ 71 КэтКоинов
Артикул: 27961
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFujimi
Тип товараФильтр поляризационный
Диаметр, мм52
Поляризационный циркулярный светофильтр 52 мм Fujimi CPL

Высококачественный поляризационный циркулярный (CPL) светофильтр с просветлением (dHD) позволяет получать более насыщенные цвета и повышает контрастность изображения. Зачастую отраженный свет проявляется в виде беловатого блеска, который безвозвратно смывает цвета в изображении. Поляризационный светофильтр решает эту проблему, позволяя получить глубокое, невероятно голубое небо. CPL фильтр Fujimi также устраняет блики от неметаллических поверхностей, таких как стекло, вода и др. Значительно повышается насыщенность цветов при съемке на открытом воздухе. Поляризационный светофильтр Fujimi может использоваться как при авто, так и при ручной фокусировки камеры и объектива. Этот поляризационный фильтр рекомендуется иметь всем фотографам. Особенно владельцам фото и видео камер Canon, Sony, Nikon, Pentax, Olympus, Fuji, Samsung и любых других.

Фильтр выполнен из металла и оптического стекла с вращающейся системой, спереди имеет внутреннюю резьбу для установки другого оборудования и дополнительных фильтров на него, а так же для установки защитной крышки объектива 52 мм.

Преимущества поляризационных фильтров Fujimi:
  • улучшают цвета и контрастность изображения
  • устраняют блики от неметаллических поверхностей на изображении
  • обеспечивают более насыщенный цвет и повышают контрастности
  • позволяют получить более насыщенные цвета даже на ярком солнце
По мере вращения можно заметить, как меняются цвета и блики на изображении. После получения нужной картинки, просто сделайте снимок.

Поляризационный светофильтр 52 мм Fujimi CPL совместим со все зеркальными фотокамерами, цифровыми фотокамерами и DV видеокамерами с диаметром резьбы объектива 52 мм


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Фильтр поляризационный Fujimi 52 CPL - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 790 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...