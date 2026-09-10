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Характеристики
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361675
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Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR PRO1D 37
Поляризационный фильтр уменьшает блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей, листвы и т.д. (но не от неокрашенного металла). Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает выгорание неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает проработку облаков. Незаменимый фильтр для съемки пейзажей при ярком солнце. Фильтры серии HOYA PL-CIR PRO1 Digital обладают многослойным просветлением, уменьшающим появление нежелательных бликов и ореолов (светопропускаемость снижается приблизительно на 2-3 ступени из-за особенностей фильтрующей пленки). Тонкая оправа фильтра (5 мм) позволяет использовать его на широкоугольных объективах без угрозы виньетирования.
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Описание
Поляризационный фильтр уменьшает блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей, листвы и т.д. (но не от неокрашенного металла). Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает выгорание неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает проработку облаков. Незаменимый фильтр для съемки пейзажей при ярком солнце. Фильтры серии HOYA PL-CIR PRO1 Digital обладают многослойным просветлением, уменьшающим появление нежелательных бликов и ореолов (светопропускаемость снижается приблизительно на 2-3 ступени из-за особенностей фильтрующей пленки). Тонкая оправа фильтра (5 мм) позволяет использовать его на широкоугольных объективах без угрозы виньетирования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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