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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0

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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 1
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 2
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 3
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 4
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 5
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры поляризационные
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 1
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 2
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 3
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 4
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 5
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361717
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
52
Дополнительно
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0

Светофильтры Hoya Fusion Antistatic имеют инновационное антистатическое покрытие действует как силовое поле, не давая пыли оседать на поверхности фильтра. Кроме того, жесткий антистатический слой покрытия обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Наконец, покрытие имеет повышенную стойкость к появлению царапин и потертостей. Тонкая оправа позволяет устанавливать такие фильтры на сверхширокоугольные объективы, не опасаясь усиления виньетирования. Фильтры Hoya Fusion Antistatic выполняются из оптического стекла профессионального уровня. Просветляющее покрытие: 9-слойное. Отлично справляется с бликами и ореолами при боковом освещении. Оправа выполнена из алюминия. Фильтры Hoya Fusion Antistatic изготавливаются в Японии. Поляризационный фильтр уменьшает блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей, листвы и т.д. Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает выгорание неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает проработку облаков.

Отзывы о товаре Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 52.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
52
Дополнительно
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Описание
Светофильтры Hoya Fusion Antistatic имеют инновационное антистатическое покрытие действует как силовое поле, не давая пыли оседать на поверхности фильтра. Кроме того, жесткий антистатический слой покрытия обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Наконец, покрытие имеет повышенную стойкость к появлению царапин и потертостей. Тонкая оправа позволяет устанавливать такие фильтры на сверхширокоугольные объективы, не опасаясь усиления виньетирования. Фильтры Hoya Fusion Antistatic выполняются из оптического стекла профессионального уровня. Просветляющее покрытие: 9-слойное. Отлично справляется с бликами и ореолами при боковом освещении. Оправа выполнена из алюминия. Фильтры Hoya Fusion Antistatic изготавливаются в Японии. Поляризационный фильтр уменьшает блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей, листвы и т.д. Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает выгорание неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает проработку облаков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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