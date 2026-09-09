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Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый

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Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 1
Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 2
Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 3
Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 4
Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 5
Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 6
Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 1
  • Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 2
  • Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 3
  • Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 4
  • Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 5
  • Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 6
  • Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276658
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Характеристики

Бренд
Sinbo
Тип товара
Диаметр щипцов для завивки
10 мм
Дисплей
нет
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
щипцы, документация
Максимальная температура нагрева
200 С
Мощность
30 Вт
Насадки
щипцы для завивки
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х9х5
Вес, г.
313

Описание товара Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый

Керамические щипцы для волос SHD 7077 имеют ствол среднего размера, который позволяет создавать красивые, блестящие и гладкие локоны. Они имеют быстрый и равномерный нагрев и восстановление с 25 различными настройками температуры, в диапазоне от 100°C до 200°C, охватывающих все типы волос. Оснащены щипцы предохранительным наконечником для прохладной обработки, встроенным пружинным предохранительным штативом, поворотным длинным шнуром и выключателем со световыми индикаторами. Пользующиеся спросом керамические щипцы для волос SHD 7077 гарантируют более быстрый и продолжительный результат благодаря улучшенным характеристикам нагрева. Усовершенствованная система обогрева теперь достигает максимальной температуры 200°C и нагревается быстрее с улучшенной рекуперацией тепла, чтобы обеспечить быстрое и стабильное качество укладки. Классические щипцы являются фаворитами парикмахерских, которые используются во всем мире. Создавайте скрученные стили от узких завитков из штопора до объемных гламурных завитков.

Отзывы о товаре Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый




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Характеристики
Бренд
Sinbo
Тип товара
Диаметр щипцов для завивки
10 мм
Дисплей
нет
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
щипцы, документация
Максимальная температура нагрева
200 С
Мощность
30 Вт
Насадки
щипцы для завивки
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
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Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Описание
Керамические щипцы для волос SHD 7077 имеют ствол среднего размера, который позволяет создавать красивые, блестящие и гладкие локоны. Они имеют быстрый и равномерный нагрев и восстановление с 25 различными настройками температуры, в диапазоне от 100°C до 200°C, охватывающих все типы волос. Оснащены щипцы предохранительным наконечником для прохладной обработки, встроенным пружинным предохранительным штативом, поворотным длинным шнуром и выключателем со световыми индикаторами. Пользующиеся спросом керамические щипцы для волос SHD 7077 гарантируют более быстрый и продолжительный результат благодаря улучшенным характеристикам нагрева. Усовершенствованная система обогрева теперь достигает максимальной температуры 200°C и нагревается быстрее с улучшенной рекуперацией тепла, чтобы обеспечить быстрое и стабильное качество укладки. Классические щипцы являются фаворитами парикмахерских, которые используются во всем мире. Создавайте скрученные стили от узких завитков из штопора до объемных гламурных завитков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы Sinbo SHD 7077 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое красный/золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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