Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный
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Характеристики
Описание товара Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный
Шикарные завитые локоны, сияющие волны кудряшек, спадающие по плечам - все это станет реальностью с помощью щипцов STARWIND SHE7500. Удобная и легкая конструкция этой модели превратит укладку ваших волос в удовольствие. Вращающийся на 360 градусов вокруг своей оси шнур, не будет сковывать движения и позволит максимально качественно накручивать пряди. Керамическое покрытие поверхности рабочих панелей полностью исключает перегрев локонов, что позволит предотвратить их сухость и ломкость после укладки. Плойка может использоваться для любого типа волос, поскольку она нагревается до 200 градусов. Удобная конструкция позволит сделать прическу, не прибегая к помощи термозащитных перчаток, поскольку подвижная часть щипцов крепко закрепит завитую прядь. Диаметр рабочей поверхности -19 миллиметров. О рабочем состоянии устройства сообщит специальный индикатор, показывающий подключение к сети. В прибор встроена функция защиты от перегрева, которая обеспечивает безопасность и надежность использования. Использование качественных материалов гарантирует длительный срок эксплуатации щипцов STARWIND.
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