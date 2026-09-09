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Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный

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Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный - фото 1
Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный - фото 2
Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
  • Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный - фото 1
  • Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный - фото 2
  • Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276653
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы
Размеры в упаковке, см
36х9х5
Вес, г.
375

Описание товара Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный

Шикарные завитые локоны, сияющие волны кудряшек, спадающие по плечам - все это станет реальностью с помощью щипцов STARWIND SHE7500. Удобная и легкая конструкция этой модели превратит укладку ваших волос в удовольствие. Вращающийся на 360 градусов вокруг своей оси шнур, не будет сковывать движения и позволит максимально качественно накручивать пряди. Керамическое покрытие поверхности рабочих панелей полностью исключает перегрев локонов, что позволит предотвратить их сухость и ломкость после укладки. Плойка может использоваться для любого типа волос, поскольку она нагревается до 200 градусов. Удобная конструкция позволит сделать прическу, не прибегая к помощи термозащитных перчаток, поскольку подвижная часть щипцов крепко закрепит завитую прядь. Диаметр рабочей поверхности -19 миллиметров. О рабочем состоянии устройства сообщит специальный индикатор, показывающий подключение к сети. В прибор встроена функция защиты от перегрева, которая обеспечивает безопасность и надежность использования. Использование качественных материалов гарантирует длительный срок эксплуатации щипцов STARWIND.

Отзывы о товаре Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы
Описание
Шикарные завитые локоны, сияющие волны кудряшек, спадающие по плечам - все это станет реальностью с помощью щипцов STARWIND SHE7500. Удобная и легкая конструкция этой модели превратит укладку ваших волос в удовольствие. Вращающийся на 360 градусов вокруг своей оси шнур, не будет сковывать движения и позволит максимально качественно накручивать пряди. Керамическое покрытие поверхности рабочих панелей полностью исключает перегрев локонов, что позволит предотвратить их сухость и ломкость после укладки. Плойка может использоваться для любого типа волос, поскольку она нагревается до 200 градусов. Удобная конструкция позволит сделать прическу, не прибегая к помощи термозащитных перчаток, поскольку подвижная часть щипцов крепко закрепит завитую прядь. Диаметр рабочей поверхности -19 миллиметров. О рабочем состоянии устройства сообщит специальный индикатор, показывающий подключение к сети. В прибор встроена функция защиты от перегрева, которая обеспечивает безопасность и надежность использования. Использование качественных материалов гарантирует длительный срок эксплуатации щипцов STARWIND.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы Starwind SHE7500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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