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Набор инструментов Jonnesway S04H52477S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Jonnesway S04H52477S

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Набор инструментов Jonnesway S04H52477S - фото 2
Набор инструментов Jonnesway S04H52477S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Jonnesway S04H52477S - фото 1
  • Набор инструментов Jonnesway S04H52477S - фото 2
  • Набор инструментов Jonnesway S04H52477S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб. 
Начислим 245 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов Jonnesway S04H52477S
15 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jonnesway
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
46х34х8
Вес, кг.
7.16

Описание товара Набор инструментов Jonnesway S04H52477S

Комплектация: 1/2’’ DR: Торцевые головки, 13 шт.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Трещоточная рукоятка, 36 зубцов, Удлинители, 2 шт.: 125 и 250 мм, Торцевые головки свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм, Адаптер для удлинителя под вороток 3/8’’(F) x 1/2’’(M), Шарнир карданный. 1/4’’ DR: Торцевые головки, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм, Трещотка с быстрым сбросом, 36 зубцов, Удлинитель 75 мм, Торцевые головки глубокие, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм, Гибкий удлинитель 145 мм, Вороток Т-образный 130 мм, Отвертка вороток 150 мм, Карданный шарнир, Адаптер для вставок, Вставки (биты), 18 шт.: Шлиц, 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм, Шестигранные Нех, 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм, Torx, 7 шт.: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, PHillips, 3 шт.: 1, 2, 3. Ключи комбинированные, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм, Клещи переставные 250 мм, Пассатижи 8 (200 мм), Ключ разводной 8’’, Ключи Г-образные шестигранные, 3 шт.: 1.5, 2, 3 мм, Молоток 0,5 кг, GS-стандарт, Отвертки, 5 шт.: (+) PH 1х80 мм, (+) PH 2х100 мм, (+) PH 3х150 мм, (-) SL 0,8х4х80 мм, (-) SL 1,2х6,5х150 мм, Пластиковый кейс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Jonnesway S04H52477S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Jonnesway
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Комплектация: 1/2’’ DR: Торцевые головки, 13 шт.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Трещоточная рукоятка, 36 зубцов, Удлинители, 2 шт.: 125 и 250 мм, Торцевые головки свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм, Адаптер для удлинителя под вороток 3/8’’(F) x 1/2’’(M), Шарнир карданный. 1/4’’ DR: Торцевые головки, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм, Трещотка с быстрым сбросом, 36 зубцов, Удлинитель 75 мм, Торцевые головки глубокие, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм, Гибкий удлинитель 145 мм, Вороток Т-образный 130 мм, Отвертка вороток 150 мм, Карданный шарнир, Адаптер для вставок, Вставки (биты), 18 шт.: Шлиц, 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм, Шестигранные Нех, 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм, Torx, 7 шт.: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, PHillips, 3 шт.: 1, 2, 3. Ключи комбинированные, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм, Клещи переставные 250 мм, Пассатижи 8 (200 мм), Ключ разводной 8’’, Ключи Г-образные шестигранные, 3 шт.: 1.5, 2, 3 мм, Молоток 0,5 кг, GS-стандарт, Отвертки, 5 шт.: (+) PH 1х80 мм, (+) PH 2х100 мм, (+) PH 3х150 мм, (-) SL 0,8х4х80 мм, (-) SL 1,2х6,5х150 мм, Пластиковый кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Jonnesway S04H52477S - стоимость товара 15290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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