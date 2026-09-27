Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 649117
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730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
370
Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix
Набор коротких имбусовых ключей HEX, 1.5-10мм, CrV, 9шт, сатин MATRIX 12303 - комплект небольших по размеру ручных инструментов с шестигранными рабочими профилями. Изделия подойдут как для бытового, так и для профессионального использования. Ключи выполнены в изогнутом виде из прочной стали высокого качества с твердостью 50 HRС. Сатинированное покрытие обеспечивает крепкий хват при выполнении крепежных работ. В комплекте предусмотрен пластиковый зажим для удобного размещения всех элементов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Набор коротких имбусовых ключей HEX, 1.5-10мм, CrV, 9шт, сатин MATRIX 12303 - комплект небольших по размеру ручных инструментов с шестигранными рабочими профилями. Изделия подойдут как для бытового, так и для профессионального использования. Ключи выполнены в изогнутом виде из прочной стали высокого качества с твердостью 50 HRС. Сатинированное покрытие обеспечивает крепкий хват при выполнении крепежных работ. В комплекте предусмотрен пластиковый зажим для удобного размещения всех элементов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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