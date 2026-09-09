Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Ryobi R18PD7-0 One+ 5133003941
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273804
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита, боковая рукоятка, коробка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
85
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-5330/0-23400
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
10
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
23х21х10
Вес, кг.
2.02
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Ryobi R18PD7-0 One+ 5133003941
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом. Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы и мощности. Металлический быстрозажимной патрон 13 мм обладает высокими удерживающей способностью и надежностью. 2-х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость работы в зависимости от материала и поставленной задачи. 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита, боковая рукоятка, коробка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
85
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-5330/0-23400
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
10
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом. Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы и мощности. Металлический быстрозажимной патрон 13 мм обладает высокими удерживающей способностью и надежностью. 2-х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость работы в зависимости от материала и поставленной задачи. 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Ryobi R18PD7-0 One+ 5133003941 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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