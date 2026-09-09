Клин экваториальный Sky-Watcher для монтировки Star Adventurer, зеленый
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Характеристики
Тип товара
Клин экваториальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249777
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клин экваториальный
Особенности
Съемная крепежная пластина для ласточкиного хвоста.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х14
Вес, г.
780
Описание товара Клин экваториальный Sky-Watcher для монтировки Star Adventurer, зеленый
Предназначен для выравнивания оси прямого восхождения телескопа по земной оси. Клин избавляет от «вращения поля» и дает возможность вести астрофотосъемку на длинных выдержках. Клин можно устанавливать на любой фотоштатив или треногу, а для фиксирования монтировки используется съемная крепежная пластина (в комплекте).
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Бренд
Тип товара
Клин экваториальный
Особенности
Съемная крепежная пластина для ласточкиного хвоста.
Страна производитель
Китай
Предназначен для выравнивания оси прямого восхождения телескопа по земной оси. Клин избавляет от «вращения поля» и дает возможность вести астрофотосъемку на длинных выдержках. Клин можно устанавливать на любой фотоштатив или треногу, а для фиксирования монтировки используется съемная крепежная пластина (в комплекте).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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