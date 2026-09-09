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Тонер Картридж Cactus CS-TN3330 черный для Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW/DCP8110/8250/MFC-85 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-TN3330 черный для Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW/DCP8110/8250/MFC-85

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Тонер Картридж Cactus CS-TN3330 черный для Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW/DCP8110/8250/MFC-85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233006
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х13
Вес, кг.
1.15

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-TN3330 черный для Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW/DCP8110/8250/MFC-85

Тонер Картридж Cactus CS-TN3330 черный для Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW/DCP8110/8250/MFC-85

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-TN3330 черный для Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW/DCP8110/8250/MFC-85




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Cactus CS-TN3330 черный для Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW/DCP8110/8250/MFC-85
Самовывоз
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Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-TN3330 черный для Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW/DCP8110/8250/MFC-85 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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