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Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный)

Артикул: 232530
  • Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 1
  • Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 2
  • Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 3
  • Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 4
  • Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 5
  • Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 6
Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 1
Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 2
Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 3
Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 4
Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 5
Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - фото 6
5 170 руб. 
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+ 148 КэтКоинов
Артикул: 232530
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр570
Этот бинокль спроектирован специально для охотников и учитывает их потребности в оптике, не заставляя переплачивать за «избыточное качество». Кратность бинокля 10-крат. С таким увеличением можно не только обнаружить и сопровождать цель, но и рассматривать ее в деталях. Светосильные объективы диаметром 42 мм позволяют использовать бинокль в ближних сумерках. В конструкции бинокля используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Корпус бинокля выполнен из противоударного (обрезиненного) поликарбоната. Влагозащищенное исполнение. Бинокль имеет выдвижные бленды окуляров и удаленный выходной зрачок. Благодаря этому его можно использовать в обычных или спортивных очках. Ни один настоящий охотник не оставит дома такой бинокль!


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Самовывоз невозможен
Бинокль 10*42 Veber Hunter (черный) - по цене 5170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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