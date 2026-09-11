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Бинокль Levenhuk Travel 10x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk Travel 10x50

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Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 1
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 2
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 3
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 4
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 5
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 6
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 7
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 8
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 9
Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538500
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1

Описание товара Бинокль Levenhuk Travel 10x50

Levenhuk Travel 10x50 – это сочетание мощного 10-кратного приближения и больших светосильных объективов. Такой бинокль станет отличным компаньоном для охоты, рыбной ловли, похода по горам и лесам. Где бы вы ни оказались, надежный оптический помощник даст возможность увидеть больше. Прибор выполнен в прочном корпусе, материалом которого послужил алюминиевый сплав. Наружное прорезиненное покрытие обеспечивает надежный хват. Вести наблюдения можно не только с рук, но и со штатива – в конструкции предусмотрено стандартное гнездо для установки (дополнительно потребуется переходник). Основа оптической схемы бинокля Levenhuk Travel 10x50 – классические Porro-призмы. Оптические элементы сделаны из стекла BK-7 с полным просветлением, которое совершенствует изображение, обеспечивая высокую яркость и контрастность. Даже в сумерках или тумане вы сможете наблюдать ясную и четкую картинку, без труда различая все детали. Резкость настраивается с помощью центрального барабана. Еще один плюс модели – возможность складывать наглазники окуляров, что особенно удобно при ношении очков. Есть здесь и опция диоптрийной подстройки, причем в широком диапазоне – каждый пользователь сможет идеально подстроить бинокль под себя.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Travel 10x50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Travel 10x50 – это сочетание мощного 10-кратного приближения и больших светосильных объективов. Такой бинокль станет отличным компаньоном для охоты, рыбной ловли, похода по горам и лесам. Где бы вы ни оказались, надежный оптический помощник даст возможность увидеть больше. Прибор выполнен в прочном корпусе, материалом которого послужил алюминиевый сплав. Наружное прорезиненное покрытие обеспечивает надежный хват. Вести наблюдения можно не только с рук, но и со штатива – в конструкции предусмотрено стандартное гнездо для установки (дополнительно потребуется переходник). Основа оптической схемы бинокля Levenhuk Travel 10x50 – классические Porro-призмы. Оптические элементы сделаны из стекла BK-7 с полным просветлением, которое совершенствует изображение, обеспечивая высокую яркость и контрастность. Даже в сумерках или тумане вы сможете наблюдать ясную и четкую картинку, без труда различая все детали. Резкость настраивается с помощью центрального барабана. Еще один плюс модели – возможность складывать наглазники окуляров, что особенно удобно при ношении очков. Есть здесь и опция диоптрийной подстройки, причем в широком диапазоне – каждый пользователь сможет идеально подстроить бинокль под себя.
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