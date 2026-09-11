Бинокль Levenhuk Travel 10x50
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk Travel 10x50
Levenhuk Travel 10x50 – это сочетание мощного 10-кратного приближения и больших светосильных объективов. Такой бинокль станет отличным компаньоном для охоты, рыбной ловли, похода по горам и лесам. Где бы вы ни оказались, надежный оптический помощник даст возможность увидеть больше. Прибор выполнен в прочном корпусе, материалом которого послужил алюминиевый сплав. Наружное прорезиненное покрытие обеспечивает надежный хват. Вести наблюдения можно не только с рук, но и со штатива – в конструкции предусмотрено стандартное гнездо для установки (дополнительно потребуется переходник). Основа оптической схемы бинокля Levenhuk Travel 10x50 – классические Porro-призмы. Оптические элементы сделаны из стекла BK-7 с полным просветлением, которое совершенствует изображение, обеспечивая высокую яркость и контрастность. Даже в сумерках или тумане вы сможете наблюдать ясную и четкую картинку, без труда различая все детали. Резкость настраивается с помощью центрального барабана. Еще один плюс модели – возможность складывать наглазники окуляров, что особенно удобно при ношении очков. Есть здесь и опция диоптрийной подстройки, причем в широком диапазоне – каждый пользователь сможет идеально подстроить бинокль под себя.
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