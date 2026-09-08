Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%3 950 руб. 5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150039
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, кг.
1
Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL
Небольшой широкоугольный бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA подарит вам множество удивительных открытий. С ним вы сможете изучать дикую природу, следить за соревнованиями на стадионе, рассматривать архитектуру городов. Бинокль отлично подойдет для наблюдений в дневное время и не побоится легкой непогоды. Вы с удовольствием возьмете его в поход или на охоту. Отличные оптические возможности позволят использовать этот бинокль и для профессиональной деятельности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Небольшой широкоугольный бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA подарит вам множество удивительных открытий. С ним вы сможете изучать дикую природу, следить за соревнованиями на стадионе, рассматривать архитектуру городов. Бинокль отлично подойдет для наблюдений в дневное время и не побоится легкой непогоды. Вы с удовольствием возьмете его в поход или на охоту. Отличные оптические возможности позволят использовать этот бинокль и для профессиональной деятельности.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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