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Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic

Артикул: 232450
  • Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 1
  • Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 2
  • Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 3
  • Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 4
  • Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 5
  • Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 6
  • Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 7
Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 1
Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 2
Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 3
Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 4
Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 5
Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 6
Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - фото 7
6 580 руб. 
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+ 188 КэтКоинов
Артикул: 232450
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусабелый/голубой/черный
Вес, гр600
Светосильная оптика собирает максимум света. Все оптические элементы бинокля имеют многослойные просветляющие и антибликовые покрытия, благодаря чему изображение в окуляре всегда остается четким и с правильной цветопередачей. В конструкции используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Трубки бинокля изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава и заполнены азотом, это предотвратит запотевания оптики при выходе из теплого помещения на мороз. Водонепроницаемый корпус защитит бинокль при падении в воду. Широкое колесо фокусировки и колесо диоптрийной подстройки легко вращаются даже в перчатках. Удобные обрезиненные выдвижные наглазники (для наблюдения в очках, в т.ч. солнцезащитных) имеют фиксацию в крайних и промежуточных положениях. Резиновые защитные колпачки защищают окуляры и объективы бинокля. В комплект входит ремешок с мягкой поролоновой вставкой.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Nature Russia 10x42 Arctic - купить по цене 6580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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