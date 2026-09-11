Описание товара Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663)

Цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13x предназначен, в первую очередь, для наблюдений в полной темноте, но также может использоваться как обычный бинокль в дневное время. Этот прибор подходит для решения самых разных задач на местности: обеспечения безопасности на больших территориях, наблюдения за движущимися целями в сложных условиях, а также разведки, охоты, спортивных игр и многого другого. Оптика прибора сделана из стекла, что повышает четкость передаваемого изображения. Просветление на основе диоксида кремния увеличивает яркость картинки и позволяет лучше различать мелкие детали в полной темноте. В дневное время максимальная дальность наблюдений не ограничена, а вот минимальная равна 3 метрам. В ночное время максимальный обзор составляет 300 метров, причем крайне рекомендуется использовать встроенную ИК-подсветку. Благодаря регулировке яркости можно выбирать наиболее комфортный вариант освещения: от самого экономичного, позволяющего продлить время работы батареек, до самого эффективного, предназначенного для быстрого обнаружения целей в полной темноте. Также стоит знать, что прибор показывает цветное изображение днем и черно-белое ночью. В ПНВ установлен рекордер, который позволяет записывать фото и видео и сохранять их на карте памяти (поддерживаются карты размером до 32 ГБ). Качество снимков и роликов – 1280х960 пикс. При необходимости, например, если нужно сэкономить место на карте памяти, разрешение можно уменьшить до 640x480 пикс. Кадровая частота при записи видео составляет 30 кадров в секунду, поэтому ролики получаются плавными, без задержек. Обычно для записи достаточно 24 кадров в секунду, но в Levenhuk Halo 13x этот параметр увеличен, чтобы картинка выглядела приятнее. Фото и видео можно просматривать прямо на экране прибора, но также предусмотрена возможность их переноса на компьютер при помощи кабеля miniUSB.