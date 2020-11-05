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Бинокль КОМЗ БПОс 7*30 с/с

Артикул: 232375
  • Бинокль YUKON БПОс 7*30 с/с - фото 1
  • Бинокль YUKON БПОс 7*30 с/с - фото 2
Бинокль YUKON БПОс 7*30 с/с - фото 1
Бинокль YUKON БПОс 7*30 с/с - фото 2
14 850 руб. 
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+ 248 КэтКоинов
Артикул: 232375
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКОМЗ
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива30 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр1100
Бинокли серии БПО, выполнены по классической схеме Порро, с раздельной фокусировкой окуляров. Уникальные 7-линзовые окуляры биноклей обеспечивают улучшенное разрешение, яркое и чистое изображение без искажений по краям поля зрения. Благодаря большому удалению выходного зрачка биноклем можно пользоваться не снимая очков, причем поле зрения не сужается (как это происходит при наблюдении через обычный бинокль), сохраняется отчетливое контрастное изображение. Наличие угломерной сетки в правом окуляре позволяет измерять расстояние до наблюдаемого объекта, если известен его размер. Бинокли БПО имеют раздельную фокусировку, поправку на аметрию глаз, оснащаются светофильтрами, крышками для окуляров и переносным ремнем. Металлический обрезиненный корпус, жесткое крепление всех внутренних узлов, герметичные крышки окуляров и объективов надежно защищают бинокль от случайных ударов, проникновения воды и пыли. Ребристый обрезиненный корпус биноклей не скользит в руках даже при повышенной влажности и длительных наблюдениях. Мягкие резиновые наглазники окуляров обеспечивают комфорт при наблюдении. Значительная база объективов создает великолепную стереоскопичность зрения, обеспечивая глубину и объемность наблюдаемой картинки.


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Самовывоз невозможен
Бинокль КОМЗ БПОс 7*30 с/с - по цене 14850 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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