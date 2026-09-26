Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615644
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
100
Описание товара Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18х40 – полевой бинокль с переменным увеличением и центральной фокусировкой в брызгозащищенном обрезиненном корпусе. Бинокль оснащен объективами диаметром 40 мм и позволяет получать изображения с кратностью 8-18х. Линейное поле зрение прибора составит от 101 метров (на минимальном увеличении) до 38 метров (на максимальном увеличении), минимальная дистанция фокусировки – 5 метров. Такие характеристики позволяют биноклю стать отличным помощником охотников, туристов, поисковиков и многих других, кто проводит активные наблюдения.
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Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18х40 – полевой бинокль с переменным увеличением и центральной фокусировкой в брызгозащищенном обрезиненном корпусе. Бинокль оснащен объективами диаметром 40 мм и позволяет получать изображения с кратностью 8-18х. Линейное поле зрение прибора составит от 101 метров (на минимальном увеличении) до 38 метров (на максимальном увеличении), минимальная дистанция фокусировки – 5 метров. Такие характеристики позволяют биноклю стать отличным помощником охотников, туристов, поисковиков и многих других, кто проводит активные наблюдения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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