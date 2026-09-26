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Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40

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Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 1
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 2
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 3
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 4
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 5
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 6
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 7
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 1
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 2
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 3
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 4
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 5
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 6
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 7
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615644
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40

Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18х40 – полевой бинокль с переменным увеличением и центральной фокусировкой в брызгозащищенном обрезиненном корпусе. Бинокль оснащен объективами диаметром 40 мм и позволяет получать изображения с кратностью 8-18х. Линейное поле зрение прибора составит от 101 метров (на минимальном увеличении) до 38 метров (на максимальном увеличении), минимальная дистанция фокусировки – 5 метров. Такие характеристики позволяют биноклю стать отличным помощником охотников, туристов, поисковиков и многих других, кто проводит активные наблюдения.

Отзывы о товаре Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18x40




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-18х40 – полевой бинокль с переменным увеличением и центральной фокусировкой в брызгозащищенном обрезиненном корпусе. Бинокль оснащен объективами диаметром 40 мм и позволяет получать изображения с кратностью 8-18х. Линейное поле зрение прибора составит от 101 метров (на минимальном увеличении) до 38 метров (на максимальном увеличении), минимальная дистанция фокусировки – 5 метров. Такие характеристики позволяют биноклю стать отличным помощником охотников, туристов, поисковиков и многих других, кто проводит активные наблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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