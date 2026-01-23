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Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный

5 Отзывы
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Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный - фото 1
Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный - фото 2
Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный - фото 1
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный - фото 2
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211059
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный

В конструкции бинокля Veber Sport БН 10x25 использована roof-призма, элементы которой изготовлены из оптического стекла с нанесением просветляющего покрытия, именно это обеспечивает сочное и контрастное изображение. Увеличения в 10 крат позволят рассмотреть множество интересующих деталей объекта, при этом, не приближаясь к нему и оставаясь мобильным. Корпус бинокля довольно прочный – трубки изготовлены из специального противоударного материала и имеют обрезиненное покрытие.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Sport БН 10x25 камуфлированный

Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
У нас уже есть бинокль фирмы Veber для взрослого. Теперь внук заказал на Новый год бинокль .Взяли этот вариант и не пожалели .Небольшой,л ёгкий,хорошо увеличивает.Птиц разглядываем на дальней елке.Изображение четкое.Ребенок 6-ти лет легко справляется с настройкой.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену сойдёт видимость в пределе километра
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали бинокль в подарок - именинник очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Marina M.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль, пластик качественный, выглядит надежно, приближает хорошо. Ребенку очень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Нормально видно то что примерно от 50 метров вдали, ближе муть.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
В конструкции бинокля Veber Sport БН 10x25 использована roof-призма, элементы которой изготовлены из оптического стекла с нанесением просветляющего покрытия, именно это обеспечивает сочное и контрастное изображение. Увеличения в 10 крат позволят рассмотреть множество интересующих деталей объекта, при этом, не приближаясь к нему и оставаясь мобильным. Корпус бинокля довольно прочный – трубки изготовлены из специального противоударного материала и имеют обрезиненное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
У нас уже есть бинокль фирмы Veber для взрослого. Теперь внук заказал на Новый год бинокль .Взяли этот вариант и не пожалели .Небольшой,л ёгкий,хорошо увеличивает.Птиц разглядываем на дальней елке.Изображение четкое.Ребенок 6-ти лет легко справляется с настройкой.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену сойдёт видимость в пределе километра
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали бинокль в подарок - именинник очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Marina M.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль, пластик качественный, выглядит надежно, приближает хорошо. Ребенку очень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Нормально видно то что примерно от 50 метров вдали, ближе муть.


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