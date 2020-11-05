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Бинокль полевой КОМЗ БПЦс 12*45 с/сР

Артикул: 232358
Бинокль полевой YUKON БПЦс 12*45 с/сР
12 050 руб. 
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+ 201 КэтКоинов
Артикул: 232358
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКОМЗ
Тип товараБинокли
Увеличение12x
Диаметр объектива45 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр850
Бинокли серии БПЦ выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировкиудобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Бинокль с большой кратностью БПЦс 12x45 Р рубиновым покрытием незаменим при наблюдениях на больших расстояниях — на море, на реке, в степи или тундре. Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления: . Дальность R(м) до объектов известного размера L(м) следует определять по формуле R=(L/n)x1000, где n-отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.). У угломерной сетки значение между большими и малыми штрихами составляет приблизительно 18 угл.мин.


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Самовывоз невозможен
Бинокль полевой КОМЗ БПЦс 12*45 с/сР - по цене 12050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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