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Слайдер GreenBean Basic 120

Артикул: 232152
Слайдер GreenBean Basic 120
5 790 руб. 
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+ 135 КэтКоинов
Артикул: 232152
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараСлайдер
Минимальная высота, см90
Максимальная нагрузка, кг3
Вес, кг1,65
GreenBean Basic 120 – алюминиевый слайдер длиной 120 см используется с камерами весом до 3 кг, предназначен для достижения идеальных съемок со сдвигом камеры под любым углом: по вертикали, горизонтали или диагонали. Позволяет производить такие виды съемок, как плавный наезд/отъезд от цели, горизонтальное панорамирование (в том числе и со слежением камерой), вертикальные и наклонные слайды. Слайдер (глайдтрек) работает по принципу операторской рельсовой тележки, которая часто применяется при кинопроизводстве, съемке клипов и рекламы, но превосходит тележку в мобильности использования. Четыре высококачественных шариковых подшипника качения со специальной смазкой обеспечивают плавный и точный ход каретки без люфтов. Шариковые подшипники обжимают направляющую по сторонам, что создает конструкцию, исключающую качание во время работы. Используя входящий в комплект шестигранный ключ, можно регулировать силу прижима шариковых подшипников к направляющей. Поворотные ножки оборудованы подпружиненными зажимами с зубчатым соединением, благодаря этому слайдер выдерживает большие нагрузки с гарантированной устойчивостью. Ножки раскладываются в пределах 360 градусов, позволяя хранить слайдер в футляре без снятия ножек. На концах ножек находятся выкручивающиеся нескользящие резиновые наконечники, которые обеспечивают точное выравнивание слайдера по уровню горизонта, а пузырьковый уровень на площадке поможет проверить настройку. Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены остановочные отверстия по центру и по краям рельса. Отверстия диаметром 1/4 и 3/8 расположены парно, это предполагает одновременное использование обоих винтов штативной площадки. Дополнительные отверстия 1/4 и 3/8, расположенные на торцах слайдера и на каретке, служат для установки вспомогательного оборудования (монитора, микрофона, осветителя и т.д.).


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Слайдер GreenBean Basic 120 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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