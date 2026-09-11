Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T

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Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
32
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522447
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Кронштейн Falcon Eyes MBH-560Т – универсальный телескопический держатель-струбцина для установки осветительного и другого фото/видео оборудования. Кронштейн надежно монтируется на столы, перекладины и прочие поверхности толщиной до 122 мм. Подойдет для использования как в студии, так и за ее пределами. Две телескопические секции ?22 и 25 мм позволяют регулировать высоту установки от от 32 до 55 см. На конце секции закреплен несъемный стальной установочный шпигот 5/8 с винтом 1/4. Благодаря повышенной нагрузочной способности, на кронштейн способен удерживать студийные вспышки или осветители. Осевая вертикальная нагрузка до 5 кг. Кронштейн-струбцину можно использовать в сложных условиях – ограниченного пространства, неровной поверхности пола и других места, где не возможно разместить обычные осветительные стойки.
Кронштейн Falcon Eyes MBH-560Т – универсальный телескопический держатель-струбцина для установки осветительного и другого фото/видео оборудования. Кронштейн надежно монтируется на столы, перекладины и прочие поверхности толщиной до 122 мм. Подойдет для использования как в студии, так и за ее пределами. Две телескопические секции ?22 и 25 мм позволяют регулировать высоту установки от от 32 до 55 см. На конце секции закреплен несъемный стальной установочный шпигот 5/8 с винтом 1/4. Благодаря повышенной нагрузочной способности, на кронштейн способен удерживать студийные вспышки или осветители. Осевая вертикальная нагрузка до 5 кг. Кронштейн-струбцину можно использовать в сложных условиях – ограниченного пространства, неровной поверхности пола и других места, где не возможно разместить обычные осветительные стойки.
Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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